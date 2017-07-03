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Merve Özbey’den Tarkan itirafı

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında şarkıcı Merve Özbey de vardı

Merve Özbey’den Tarkan itirafı

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında şarkıcı Merve Özbey de vardı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:11
Merve Özbey’den Tarkan itirafı
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TARKAN konseri öncesi kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Merve Özbey, yakışıklı şarkıcıya olan sevgisini anlattı.

Özbey, Tarkan’ın ülkemizde büyük bir nimet olduğunu ve Megastar ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve ÖzbeyTarkan
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