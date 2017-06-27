Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı

LONDRA'DA yaşayan 45 yaşındaki fotoğrafçı, ünlü markalardan ve yıldız isimlerden her moda çekimi için 1 milyon 200 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 900 bin lira) alıyor. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alaş yaptığı fotoğraf çekimleriyle her geçen gün servetine servet katıyor. Son olarak Victoria's Secret melekleriyle anlaşma yapan Türk fotoğrafçı, bir takipçisinin "Demet Akalın'ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.

"DEMET AKALIN MANKEN Mİ?"

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı sırada takipçilerinden gelen soru üzerine dünyaca ünlü fotoğrafçı, "Demet Akalın kim? Tanımıyorum, manken mi?" yanıtını verdi. Bunun üzerine Demet Akalın'ın fanları, sosyal medyada Alaş'a büyük tepki gösterdi.