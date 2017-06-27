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Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı

Kendall Jenner, Madonna, Kim Kardashian, Candice Swanepoel, Irina Shayk ve Lily Aldridge gibi dünyaca ünlü modellerin ve şarkıcıların moda çekimlerini yapan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı...

Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı

Kendall Jenner, Madonna, Kim Kardashian, Candice Swanepoel, Irina Shayk ve Lily Aldridge gibi dünyaca ünlü modellerin ve şarkıcıların moda çekimlerini yapan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı...

27 Haziran 2017 Salı 22:40
Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı
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LONDRA'DA yaşayan 45 yaşındaki fotoğrafçı, ünlü markalardan ve yıldız isimlerden her moda çekimi için 1 milyon 200 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 900 bin lira) alıyor. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alaş yaptığı fotoğraf çekimleriyle her geçen gün servetine servet katıyor. Son olarak Victoria's Secret melekleriyle anlaşma yapan Türk fotoğrafçı, bir takipçisinin "Demet Akalın'ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.

"DEMET AKALIN MANKEN Mİ?"
Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı sırada takipçilerinden gelen soru üzerine dünyaca ünlü fotoğrafçı, "Demet Akalın kim? Tanımıyorum, manken mi?" yanıtını verdi. Bunun üzerine Demet Akalın'ın fanları, sosyal medyada Alaş'a büyük tepki gösterdi.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 23:35
Anahtar Kelimeler:
Mert AlaşDemet Akalın
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