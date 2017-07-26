Marliyn Monroe değil Burcu Esmersoy! Radikal değişikliğe gitti

SHOW TV ekranlarında 'Dünya Güzellerim Benim'in sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, saç stilini değiştirdi. Burcu kısa kestirdiği saçlarıyla ünlü şarkıcı Marliyn Monroe'ye benzetildi.
HAYRANLARI ÖVGÜLER DİZDİ
Burcu Esmersoy yeni saç sitiliyle Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Burcu'nun fotoğrafını gören "Marilyn Monroe'ye benzemişsin", "Çok güzel olmuşsun" gibi yorumlar yaptı.
İşte Burcu Esmersoy'un yeni stili:
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