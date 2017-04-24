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Mahsun'a tazminat şoku!

Sanatçı Turabi Yıldırım, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı "Vezir Parmağı" filminde kendisine ait "Soy Babam" isimli eserini, "Tavuklarım Var" adı altında izinsiz kullandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu

Mahsun'a tazminat şoku!

Sanatçı Turabi Yıldırım, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı "Vezir Parmağı" filminde kendisine ait "Soy Babam" isimli eserini, "Tavuklarım Var" adı altında izinsiz kullandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:42
Mahsun'a tazminat şoku!
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SANATÇI Turabi Yıldırım, Vezir Parmağı filminin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu Mahsun Kırmızıgül ve filmin yapımcısı Boyut Film A.Ş. hakkında, 100 bin lirası maddi, 50 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 150 bin liralık tazminat davası açtı.

Ses sanatçısı Turabi Yıldırım adına İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek dava açan Avukatlar Haydar Keskin ve Murat Koç, MESAM'da müvekkilleri adına kayıtlı olan "Soy Babam" isimli eserin Boyut Müzik Film ve Yapım San. ve Tic. A.Ş.'nin yapımcılığını, Mahsun Kırmızıgül'ün senaritsliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Vezir Parmağı" isimli filmde izinsiz olarak kullanıldığını savundular.

'MÜVEKKİLİME AİT ESER İZİNSİZ KULLANILMIŞTIR'
Mahsun Kırmızıgül'ün müvekkilleri Yıldırım'a ait eserin bestesinin kendisine aitmiş gibi, "Tavuklarım Var" adı ile filmde kullandığını öne süren avukatlar dava dilekçelerinde, "Bahse konu 'Tavuklarım Var' adlı müzik eseri müvekkile ait 'Soy Babam' adı ile kayıtlı eserin bir kopyasıdır. İş bu müvekkile ait eserin sadece üzerine yazılı sözleri değiştirilip farklı bir eser iması verilmiş ise de yapılacak bilirkişi incelemesi ile de sabit olacağı üzere müvekkilime ait eser izinsiz kullanılmıştır. İş bu müvekkile ait eser farklı sözler ile MSG adlı mesleki kuruluşta 'Tavuklarım Var' adı ile yeni bir esermiş gibi kayıt ettiren davalılardan Mahsun Kırızıgül adı ile tanınan Abdullah Bazencir bu eseri 'Vezir Parmağı' adlı filmde hem fragman müziğinde hem de film müziklerinde ayrı bir eser olarak kullanmıştır" denildi.

'HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLERDİR'
Bu eseri meydana getiren kişinin müvekkili Abdullah Yaldırım olduğu belirtilen dava dilekçesinde, "Davalılar müvekkile ait eseri yapımcısı, yönetmeni oldukları 'Vezir Parmağı' adlı filmde kullanarak haksız kazanç elde etmişlerdir" ifadesine yer verildi.

150 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ
Avukatlar, fazlaya dair haklarının saklı kalması kaydı ile 100 bin TL'si maddi, 50 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 150 bin lira tazminatın davalılardan faiziyle tahsilini istediler.  

 

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun KırmızıgülVezir Parmağı
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