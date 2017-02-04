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Yeni Alanya E - Gazete

Maddi sıkıntı Gülben'i vurdu, tabelayı astı

Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı

Maddi sıkıntı Gülben'i vurdu, tabelayı astı

Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı

04 Şubat 2017 Cumartesi 15:54
Maddi sıkıntı Gülben'i vurdu, tabelayı astı
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SÖZCÜ Gazetesi'nin haberine göre; derneğin gelirleri ve devlet desteğinin azalması Gülben Ergen'i zor durumda bıraktı. Ekonomik sıkıntılar ile baş edemeyen Gülben Ergen, son olarak derneğin Etiler'deki dairesini boşalttı.
 
ELEMANLARI GARSON OLARAK ÇALIŞTI
 
Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği zor günler geçiriyor. İddialara göre Gülben Ergen, son günlerde dernekteki elemanlarını 'Dadı Mutfakta' isimli restoranında çalıştırmaya başlamıştı.
 
"OLAY TAMAMEN EKONOMİK"
 
Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili olarak, kendi adını taşıyan film şirketine ait olan Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan büroyu daha küçük bir daireye taşımak için böyle bir karar verdiklerini açıkladı. "Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceğiz" diyen Ergen, derneği nereye taşımayı planladıklarını açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenÇocuklar Gülsün Diye DerneğiEtilerAytar Caddesi
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