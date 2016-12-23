'Lady giriş yaptı'

Kredi, kart, çek, senet borcunu ödeyemedikleri için kara listeye giren ve bu yüzden 5 yıl boyunca bankalardan ‘ret’ cevabı alanlara müjde. Meclis’e sunulan yasa tasarısına göre; tüm siciller temizlenecek, ‘kara liste’ tarih olacak...