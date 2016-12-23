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'Lady giriş yaptı'

‘Dönerse Senindir’ filminin galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Başrol oyuncusu Murat Boz’un sevgilisi Aslı Enver içeri girerken görevlilerin, “Lady giriş yaptı” anonsu herkesi şaşırttı

'Lady giriş yaptı'
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MURAT Boz, irem sak ve Yasemin Allen’in başrollerini paylaştıkları ‘Dönerse Senindir’ filminin galası, ünlü akınına uğradı. Çekimler boyunca sevgilisi Boz’a destek olan ve her fırsatta sete gittiğini söyleyen Aslı Enver, mekana girerken görevlilerin, “Lady giriş yaptı” anonsu çevredekileri şaşırttı. Gece boyunca Enver’le yan yana gelmeyen Boz, “İzleyiciyi, eğlenceli bir romantik komedi bekliyor” dedi.
İrem Sak, “En şanslı Murat Boz hayranıyım, bunu artık kabul ediyorum” deyince şarkıcı, “Filmde, herkes birbirine hayran. Ben de oyuncu arkadaşlarıma. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum” yanıtını verdi. Geceye derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle katılan Allen’in yüzüne yaptırdığı taştan çiçek dövme ise dikkat çekti. Oyuncuyu, annesi Suna Yıldızoğlu da bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.


 
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Etiketler; #çiçek #İrem Sak #murat boz
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