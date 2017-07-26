Kulis 'Kural'ı

OYUNCU Ahmet Kural , sevgilisi Sıla Gençoğlu 'nu protokolden izlemek yerine kulisten dinlemeyi tercih etti.Neredeyse 2.5 saat kuliste kalan ünlü komedyenin, gazetecilere konser de olduğu söylenmemesi için ricada bulunduğu öğrenildi.Görüntü vererek konserin önüne geçmek istemeyen Ahmet Kural'ın bu hareketi Sıla'dan tam not aldı.

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