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'Kızıma hangi bakıcıyı alayım' dedi! Eşi bombayı patlattı 

Futbolcu Alpaslan Öztürk'le nikah masasına oturan Ebru Şancı, yaklaşık 4 ay önce ikiz bebeklerini kucağına aldı

'Kızıma hangi bakıcıyı alayım' dedi! Eşi bombayı patlattı 

Futbolcu Alpaslan Öztürk'le nikah masasına oturan Ebru Şancı, yaklaşık 4 ay önce ikiz bebeklerini kucağına aldı

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:08
'Kızıma hangi bakıcıyı alayım' dedi! Eşi bombayı patlattı 
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MİLA ve Ceylin adını verdiği kızları büyürken, moda evine zaman ayıran Ebru Şancı, markası için çalıştığı modelleri videoya çekerken, 'Kızlarıma hangisini alsam acaba dadı olarak' notunu düştü.

EŞİNDEN YORUM GELDİ

Eşi Alpaslan Öztürk de bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve 'Tövbe tövbe insanı Müslümanlıktan çıkaracaklar zorla! Mağdurum' yorumu yaptı.

Bazı takipçileri de 'Kocanı yoldan çıkartırlar' diyerek Şancı'ya hiçbirini almamasını tavsiye etti.

2015 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Ebru Şancı, 15 Eylül 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk'le Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlenmiş, sonrasında ise Belçika'da bir şatoda görkemli bir düğün yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan öztürkEbru şancıBakıcı
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