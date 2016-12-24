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Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
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İKİLİNİN yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor.
 Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.
 
ANNE İSTEMİYOR
 İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu. (Sabah)
 
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Etiketler; #Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak! #Kıvanç Tatlıtuğ #başar dizer
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