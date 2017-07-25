Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle gözleri şaşı etti

27 Temmuz'da gösterime girecek olan aksiyon filmin yıldızı, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Rihanna'nın kıvrımlarını örten elbisenin cesur göğüs dekoltesi dikkat çekti. Kimi hayranı Rihanna'ya tam not verirken, kimisi de onu eleştirdi.

DÜNYACA ünlü şarkıcı Rihanna , başrolde yer aldığı 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filminin Londra'da gerçekleştirilen Avrupa prömiyerine katıldı. Rihanna, kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.

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