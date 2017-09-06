"Kim" kime dum duma!

AİLESİYLE olan yaşantısını televizyon programı haline getiren ve cüretkar pozlarıyla gündemden inmeyen Kim Kardashian, şimdi de kitabıyla kendisinden söz ettirmeye hazırlanıyor. Yeni kitabını 7 Eylül’de piyasaya sunacak olan Kardashian, kitabından kullanılan fotoğraflardan birini sosyal medya hesabından yayınladı. Mert Alaş gibi fotoğrafçılarla çalışan Kardashian’ın tercihi Türk fotoğrafçının çektiği kare oldu. Bu fotoğraf üzerinden kitabının duyurusunu yapan ve aynı zamanda emeği geçenlere teşekkür eden Kim Kardashian görünen o ki cüretkar kareler barındıran yeni kitabıyla da uzun süre konuşulacak. Fotoğrafçı Mert Alaş da Kim’in bu karesini ‘Gece Kuşu’ notuyla paylaştı ve yakın arkadaşı olan Kim Kardashian’a başarı dileklerinde bulundu.
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