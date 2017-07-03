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Jennifer Lopez'in sevgilisi Alex Rodriguez: Hayatımda yaşadığım en aşağılayıcı deneyimdi

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'le ilişkisiyle tüm dünyanın merak ettiği isim haline gelen Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon'ın sunduğu 'Tonight Show'a konuk oldu

Jennifer Lopez'in sevgilisi Alex Rodriguez: Hayatımda yaşadığım en aşağılayıcı deneyimdi

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'le ilişkisiyle tüm dünyanın merak ettiği isim haline gelen Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon'ın sunduğu 'Tonight Show'a konuk oldu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:46
Jennifer Lopez'in sevgilisi Alex Rodriguez: Hayatımda yaşadığım en aşağılayıcı deneyimdi
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ESKİ bir beyzbolcu olan Rodriguez, Lopez ile ilişkisi sırasında 'aşağılayıcı' deneyimler yaşadığını söyledi.

41 yaşındaki Rodriguez, sürekli Lopez'in koruması sanıldığını belirterek şöyle konuştu:
"Yankees'de oynarken dünya şampiyonlukları kazandım, ödüller aldım ve çok havalı biri olduğumu düşünüyordum. Ama Jennifer birlikteyken bütün bunlar değişti"
"Jennifer ile Met Ball Gala'ya gittiğimizde, paparazziler bana 'Önümüzden çekil, fotoğraf çekmeye çalışıyoruz!' diye bağırıyordu. Bu, yaşadığım en aşağılayıcı deneyimdi"
Geçtiğimiz yıl beyzbolu bırakan Rodriguez, spordan uzak kalamadığını belirterek, "Salonumda üç televizyon var ve hepsinden beyzbol maçlarını takip ediyorum" diye konuştu.

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