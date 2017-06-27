Ivana Sert için bir gecede 15 bin TL harcadı!

İKONCAN İvana Sert ile 2 yıldır aşk yaşadığı sosyetik rallici Can Çelebi, bayramın gelmesiyle soluğu yurt dışında aldı. Ünlü çift, şu sıralar Fransa'nın gözde tatil destinasyonu Cannes'da keyif çatıyor. Çelebi, 37 yaşındaki tasarımcı ile çıktığı aşk tatili için de kesenin ağzını açtı.

1 GECE İÇİN 15 BİN LİRA ÖDEDİ

Sevgilisiyle Cannes'daki Hotel Barriere Le Majestic'in lüks süitinde konaklayan Çelebi'nin cebinden 1 gece için yaklaşık 15 bin lira çıktı. Aşkıyla gözlerden uzak deniz ve havuz keyfi yapan ünlü ikoncan, tatilde de boş durmadı. Güne otelin fitness salonunda başlayan Sert, spor sonrası bikinisini giyip gün boyu güneşlendi.

6 BİN TL'LİK ZİYAFET

İvana Sert, akşam ise ziyafet çekti. İstiridye, karides, ıstakoz ve yengeç sipariş eden çift, 2 kişilik mönü için de bin 500 euro (yaklaşık 6 bin TL) ödedi. Tüm tatil masraflarını ikoncanın sevgilisi Can Çelebi'nin üstlenmesi de "Aşkım sağ olsun" dedirtti.

