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İşte yeni aşkı! Çok şaşıracaksınız...

İşte yeni aşkı! Çok şaşıracaksınız...

23 Nisan 2017 Pazar 16:07
İşte yeni aşkı! Çok şaşıracaksınız...
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Rafet El Roman'la evliliği olaylı biten Ceren Kaplakarslan'ın adı Tamer Karadağlı'yla anılıyor.


Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu.

Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.

Ve bu yeni proje sayesinde aradığı aşkı da buldu.

İddiaya göre Ceren Kaplakarslan, bir süredir yeni rol arkadaşı Tamer Kardağlı'yla birlikte. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Rafet El RomanCeren KaplakarslanCemal HünalTamer Karadağlı
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