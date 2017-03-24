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İşte Survivor Sedat'ın elenme sebebi!

Survivor 2017'ye son veda eden isim Çılgın Sedat oldu. Sedat'ın elenmesindeki en büyük faktör ise kadınlarla ilgili söylediği sözler oldu

İşte Survivor Sedat'ın elenme sebebi!

Survivor 2017'ye son veda eden isim Çılgın Sedat oldu. Sedat'ın elenmesindeki en büyük faktör ise kadınlarla ilgili söylediği sözler oldu

24 Mart 2017 Cuma 15:23
İşte Survivor Sedat'ın elenme sebebi!
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SON eleme konseyinde Şahika'nın elenmesi beklenirlen Sedat'ın elenmesi ise oldukça büyük bir sürpriz oldu. Yazarımız Ali Eyüboğlu konuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte o yazı:
17 nisan “Survivor 2017”de yarışan “Ünlüler” takımından Seda Demir, Berna Öztürk, Fatih Hürkan, Tarık Mengüç'ün ardından Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) da elendi... Çılgın Sedat, Adem Kılıççı ve İlhan Mansız'la kavgalıydı, ama parkurlarda iyiydi... “Dokunulmazlık” oyunlarını kazanamadıkları için her hafta bir üyesini kaybeden “Ünlüler”in bundan böyle işi daha da zor. Çünkü “Gönüllüler” 10 kişi, “Ünlüler” ise 8... “Ünlüler”in erkekleri yarışlarda fena değil, ama kızlar “zayıf halka”. Kızlardan en güçlüsü Sema Apak sakat, yarışmıyor.

Yarışan diğer kızların performans tablosu evlere şenlik: Pınar, 30 oyunun 8'ini galip bitirdi. Şahika, 28 oyundan 8'ini aldı. Sabriye, 26 oyundan 5'ini kazandı. Buna karşın parkurlardaki rakiplerinin karnesi şöyle: Elif, 30 oyundan 21'ini kazandı. Tuğçe, 28 oyunun 21'ini önde bitirdi. Berna, 11'de 10 yaptı. Burçak, 17 oyunun 11'inden galip çıktı.

“Ünlüler”in erkekleri; İlhan Mansız, Serhat Akın, Furkan Kızılay ve Adem Kılıççı, çıktıkları bütün oyunları kazansalar dahi, “Gönüllüler”i yenmeleri zor. Zira, “Ünlüler”in kızları, “Gönüllüler”in kızlarına göre “zayıf halka” durumunda. Hal böyle olunca “birleşme partisi”ne kadar  Dominik'teki “Ünlüler”in azalması kaçınılmaz.
“Şahika ve Sabriye dururken Sedat niye gitti?” derseniz, diyeceğim şudur:
Sedat, “Erkeklerin yanında kadın konuşamaz” demeseydi, Adem'le ve İlhan'la kavga etmeseydi, bu kadar erken elenmezdi. Çünkü “Ünlüler” onu “eleme potası”na sokmazdı. “Eleme potası”na adı yazılanların, sadece performanslarına bakarak oy atmıyor çoğu seyirci... O yüzdendir ki “Survivor”, performans kadar, söylemlerin ve eylemlerin de önemli olduğu bir yarışma

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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2017Acun Ilıcalı
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