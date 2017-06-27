İşte Nagihan Karadere'nin oyuncu sevgilisi

NAGİHAN Karadere ile genç oyuncu Tolga Yüce aşk yaşamaya başladı. İkilinin, Tekirdağ’daki bir filmin setinde tanıştıkları öğrenildi.

Uğur Gökçe ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Karadere’nin, sosyal medya hesabından Yüce ile yaptığı yazışmalar dikkati çekti.

KARADERE'NİN JÖNÜ

'Survivor 2016' yarışmasının ardından büyük bir üne kavuşan Karadere, yeni aşkı Tolga Yüce’den, 'yeni jön' olarak bahsettiği görüldü. Sosyal medya hesaplarından birçok kez Yüce ile fotoğraf paylaşan Karadere, “Beklenen yeni proje için toplantıdayız, jönümüz belli Tolga Yüce” yorumu, beklenen projenin 'evlilik mi olacağı' sorusunu akıllara getirdi.