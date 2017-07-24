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İşte Fikret Hakan'ın mezar taşı vasiyeti

Akciğer kanseri nedeniyle 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan'ın mezar taşı vasiyeti ortaya çıktı

İşte Fikret Hakan'ın mezar taşı vasiyeti

Akciğer kanseri nedeniyle 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan'ın mezar taşı vasiyeti ortaya çıktı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15
İşte Fikret Hakan'ın mezar taşı vasiyeti
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TÜRKİYE sinemasının usta ismi Fikret Hakan’ın mezar taşı için “1. Yüz: Burada yatan merhumun / Bumin Gaffar’dı adı / O da Sirano gibi / Hiçbir bok olamadı”,  “2. Yüz: Burada yatan merhumun / Fikret Hakan’dı adı / O da Jak Landın gibi / Acısız yaşamadı” dizelerini kaleme aldığı açıklandı.
 
Cumhuriyet yazarı Ayşe Emel Mesci, Fikret Hakan'ın kendisine 'Bunu mutlaka getir' diyerek bıraktığı vasiyeti köşesinde paylaştı. İşte Mesci'nin o açıklaması: 
 
“Ağustos ayında bir gün deniz kenarında genellikle oturduğumuz masadaydık; birkaç kişiydik. Fikret Hakan her zamanki gibi gazetelerini okuyordu. Başını kaldırdı, “Sana bir vasiyette bulunacağım, bunu yerine getireceğine söz ver” dedi, damdan düşer gibi. Ben hemen, “Ne vasiyeti Fikret Ağabey? Daha yapacağın çok iş var” diye itiraz ettim. “Bir kâğıdın var mı” diye sordu. Bloknotumdan bir sayfa koparıp uzattım. Uzunlamasına ikiye böldü, sonra iki yüzüne bir şeyler yazıp çizdi. “Bunu mutlaka yerine getir” diyerek verdi, ben de özenle ajandamın içine yerleştirdim, hiç bakmadım. Kötü olacağımı biliyordum
 
Dört yıl geçti aradan. Ne yazık ki sonunda mecbur kaldım, bu büyük sanatçının “vasiyetini” sakladığım yerden bulup çıkarmaya… Çünkü Fikret Hakan 11 Temmuz’da aramızdan ayrılmıştı.Fikret Hakan kendi mezar taşını tasarlamıştı o kâğıdın üzerinde. Bir tarafa taşın iki yüzüne yazılmasını istediği dörtlükleri yazmış, arka tarafa da mezar taşının önden ve arkadan görünüşünü çizmişti. Hayatı edebiyatla, sanatla, felsefeyle harman etmiş, dolu dolu yaşamış, son dönemlerinde ise çok incitilmiş bir güzel insanın vedası, bir kuğunun son çığlığı gibi algıladığım bu dizeler taş gibi oturdu yüreğime:
 
“1. Yüz: Burada yatan merhumun / Bumin Gaffar’dı adı / O da Sirano gibi / Hiçbir bok olamadı.”
 
“2. Yüz: Burada yatan merhumun / Fikret Hakan’dı adı / O da Jak Landın gibi / Acısız yaşamadı.”

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Emel MesciFikret HakanTürk Sineması
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