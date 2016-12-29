Işın Karaca üçüncü kez evlendi

ÜNLÜ şarkıcı Işın Karaca, üçüncü kez nikah masasına oturarak Tuğrul Odabaş'la hayatını birleştirdi.
Kartal'da bir mekanda gerçekleştirilen düğünde Karaca'yı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Düğünden fotoğraflar davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
DEMET AKALIN KATILMADI!
Demet Akalın ise kızı Hira’nın hasta olması sebebiyle nikah şahitliğinden vazgeçti ve düğüne katılmadı. Demet Akalın yerine son dakika Cansu Kurtçu nikah şahidi oldu.
Işın Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu Tuğrul Odabaş ile bu akşam Kartal'da bir mekanda dünyaevine girdi
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