banner405

Işın Karaca üçüncü kez evlendi

Işın Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu Tuğrul Odabaş ile bu akşam Kartal'da bir mekanda dünyaevine girdi

Işın Karaca üçüncü kez evlendi
banner404
ÜNLÜ şarkıcı Işın Karaca, üçüncü kez nikah masasına oturarak Tuğrul Odabaş'la hayatını birleştirdi. 
Kartal'da bir mekanda gerçekleştirilen düğünde Karaca'yı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. 
Düğünden fotoğraflar davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

DEMET AKALIN KATILMADI!
Demet Akalın ise kızı Hira’nın hasta olması sebebiyle nikah şahitliğinden vazgeçti ve düğüne katılmadı. Demet Akalın yerine son dakika Cansu Kurtçu nikah şahidi oldu. 
banner355
Etiketler; #Işın Karaca #3 yıldır #Tuğrul Odabaş #Kartal
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Açık tütün satışında rekor kırıldı
Sonraki Haber
Emniyetten sonra maliye de peşlerine düştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.