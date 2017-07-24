Işın Karaca'dan jet-ski şov!

IŞIN Karaca , önceki gün eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Sasha Mia ile birlikte Yalıkavak Granada Beach'te objektiflere yansıdı.Eşiyle jet-ski yapan şarkıcı, sudaki şovunun ardından objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.Sanatçıyı görenler, "Jet Işın" esprisi yapmaktan kendini alamadı

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