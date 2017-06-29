İrem Derici'den Tarkan haberlerine sitem!

MEGASTAR Tarkan'ı kıskandığına dair çıkan haberlere, İrem Derici kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi.Çıkan bazı haberlerde İrem Derici'nin, yakın çevresine Tarkan’ın çok fazla şişirildiğini anlatarak kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. Derici de bu haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi.Derici "1 gün mola verin bari yahu, yarın yine başlarsınız benimle uğraşmaya aşkitolarım." notuyla bu açıklamayı yaptı. İşte, İrem Derici'nin o paylaşımı;
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