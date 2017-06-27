İrem Derici'den selülit açıklaması

İREM Derici, Club Aura Kemer'de konser verdi. Konser saatinden saatler önce gece kulübünün önünde toplanan yerli ve yabancı tatilciler, içeri girmek için kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tatilcilerin ilgi gösterdiği konser öncesi DJ Arda mikser başına geçti. DJ Arda performansında hareketli şarkılara yer verirken go go dansçıları şovlarıyla ilgi odağı oldu.

"NE VAR, SELÜLİTİM VAR İŞTE"

İrem Derici, saat 02.00'de sahneye çıktı. Giydiği siyah tulumla dikkati çeken ünlü şarkıcının hareketli parçalarına yerli ve yabancı turistler de eşlik etti.

Şarkı aralarında izleyenlerle sohbet eden İrem Derici, ilk olarak bayramlarını kutladı. Bodrum tatili sırasında çekilen fotoğraflarıyla ilgili de konuşan Derici, "Beni biliyorsunuz, bu sabah belki görmüşsünüzdür, dün Bodrum'da beni bikiniyle çekmişler. Selülitlerimi çekmişler. Ne var işte. Selülitim var, ne yapayım yani? Allah'ın bildiğini kuldan saklamak olur mu? Olmaz. Ha buraya (kalçasını göstererek) da zumlamışlar, çekmişler. Selülitlerimle mutluyum, sizinle mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan İrem Derici, şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.