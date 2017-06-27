İrem Derici'nin selülitleri şoke etti

KENDİNİ spora adayan ünlü popçu İrem Derici 25 kilo vererek 47'ye düşmüştü. Önceki gün Bodrum'da konser veren Derici 'İşten güçten sevgilim ile görüşemez olduk' açıklamasında bulundu.
BİKİNİ GİYİNCE SELÜLİTLERİ ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'te yer alan habere göre; Çok zayıfladığı yönünde yapılan haberlerle ilgili "Taş gibi hatunum ben be!" şeklinde yorum yapan Derici'nin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ise hayranlarını korkuttu.Takipçileri, kemikleri sayılan İrem Derici'ye 'acil kilo al' tavsiyesinde bulundu.
Plajda siyah bikinisiyle görüntülenen Derici'nin bacaklarındaki selülitler ise görenleri şaşkına çevirdi.
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