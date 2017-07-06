İrem Derici, Lider Şahin'i böyle sildi

İREM Derici, 1 yıllık aşkı Lider Şahin'i önceki gün tamamen sildi! Popçu, eski sevgilisiyle çektirdiği tüm fotoğrafları bir kovaya koyup Tarkan'ın şarkısı eşliğinde yaktı! Bu anları da instagram'da yayınladı...

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Bu haberle ünlü sanatçı Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'in keyfi iyice katlanacak. Ünlü çiftin oğulları Lider'le 1 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde son bulan İrem Derici, eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi sürdürüyordu. Sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını silen ikili, önceki gün takipleşmeyi bıraktı.

ANNE ŞAHİN ÇOK SEVİNECEK!

Barışmak için son ümidini yitiren Derici, eski günlerini bir kalemde sildi. Derici, Lider Şahin'le çektirdiği fotoğraflarını bir kovaya doldurup yaktı. Bu anları sosyal medyada paylaşan popçu, videoya Tarkan'ın 'Yak bütün fotoğraflarını' şarkısının 'Bu gece ümitlerini al koynuna' sözlerini de ekledi. Oğlunun Derici'yle ilişkisine sıcak bakmayan anne Şahin de tamamen biten aşkla rahat bir nefes aldı.