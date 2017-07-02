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İrem Derici'den ihanet ve ayrılık iddialarına açıklama!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrıldığı sevgilisi Lider Şahin ve kendisi hakkında çıkan haberlere karşı sessizliğini bozdu

İrem Derici'den ihanet ve ayrılık iddialarına açıklama!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrıldığı sevgilisi Lider Şahin ve kendisi hakkında çıkan haberlere karşı sessizliğini bozdu

02 Temmuz 2017 Pazar 10:26
İrem Derici'den ihanet ve ayrılık iddialarına açıklama!
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ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici, son günlerde bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Lider Şahin ve kendisi hakkında çıkan haberler konusunda sessizliğini bozdu. 
Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapan İrem Derici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kaç gündür yazılan çizilen her şeye sessiz kaldım. Bugün bu t-shirt'ü gördüm ve dedim ki, t-shirt konuşsun benim yerime! Canım arkadaşlarım, evet biliyorum ekmek tekneniz ama masa başı haber yapıp insanları üzmek ne kötü bir bilseniz..
Cehennem bile kapar kapılarını, Araf'ta kalırsınız. Şu asparagas huyunuzdan bir vazgeçseniz ne güzel olacak. Ben hayatımın en güzel yılını geçirdim. Çok beyefendi biri tarafından hep el üstünde tutuldum, çok sevdim ve sevildim. Ona ve ailesine saygım sonsuzdur ve bakii kalacaktır. Üzmeyin artık kimseyi. Zirvede bırakmak diye bir şey vardır. Etten, kemikten ve aynı DNA sarmalından oluştuğumuzu unutmayın. Bırakın insanlar güzel anılarıyla kalsın. N'olur İrem kardeşinizden ufak bir rica.."

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Anahtar Kelimeler:
İrem DericiLider ŞahinAyrılıkAldatma
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