Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87727
ALTIN
146.416
DOLAR
3.6963
STERLIN
4.6264
EURO
3.9326
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Flaş Haber
GZP'ye fırtına engeli
Kapat

İrem Derici: Bu ahırda sahne almam!

Almanya’da sahne almak için 15 bin 500 euro’ya anlaşan popçu, ‘Burası ahır gibi’ diyerek kanserli çocuklar ve Türk futbol takımı için yapılan gecede sahne almadı!

İrem Derici: Bu ahırda sahne almam!

Almanya’da sahne almak için 15 bin 500 euro’ya anlaşan popçu, ‘Burası ahır gibi’ diyerek kanserli çocuklar ve Türk futbol takımı için yapılan gecede sahne almadı!

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:08
İrem Derici: Bu ahırda sahne almam!
banner404

ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici, önceki akşam yaptığı kaprisle gurbetçilerimizi hem kızdırdı hem de üzdü. Konser için önceki gün Almanya'ya giden Derici, mekanı beğenmeyince sahne almaktan vazgeçti. Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 Spor Kulübü ve kanserli çocuklar yararına Eleganz Festsaal Mainz adlı mekanda düzenlenen gecede sahne alması beklenen ünlü şarkıcının konserini iptal ettiğini son anda öğrenen kulüp yetkilileri ve davetliler, büyük hayal kırıklığı yaşadı. büyük tepki çekti Menajeri aracılığıyla organizatörlere "Burayı beğenmedim, ahır gibi yerde sahneye çıkamam" dediği öne sürülen Derici'yi bekleyen mekandaki yaklaşık 400 kişi şarkıcıyı ıslıklarla protesto etti. Gecede sahne almak için 15 bin 500 euro'luk (60 bin lira) ücreti peşin alan Derici, daha sonra ise Scala Night Club'da konser verdi. Derici'nin sahneye çıkmamasından dolayı davetlilere 25 euro'luk (100 lira) bilet ücretleri iade edilirken geceye başka müzisyenlerle devam edildi. 


PARAYI İADE ETMEDİ 
Hüsrana uğrayan İrem Derici'nin hayranları ise sanatçıyı sosyal medyada topa tuttu. Derici'yi kanserli çocukları üzdüğü için eleştiren pek çok kişi "Gurbetçiler bu yaptığını unutmaz. Seni sen yapan bizleriz, unutma!", "Gurbetçilerin eğlendiği mekana ahır demen büyük terbiyesizlik", "Haram zıkkım olsun aldığın para. Milleti kandırmak neymiş elbet bir gün Allah acısını çıkarır senden" şeklindeki mesajlarla genç popçuyu hedef aldı. Eleştirilere sessiz kalan popçunun konser için peşin aldığı ücreti iade etmediği ve organizatörlerin 27 bin euro (yaklaşık 107 bin lira) zarara uğradığı öğrenildi..

banner355
Anahtar Kelimeler:
İrem DericiLider ŞahinSporAlmanyaFrankfurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülben Ergen Instagram'dan ateş püskürdü!
Gülben Ergen Instagram'dan ateş püskürdü!
Ünlü çift tanınmaz hale geldi 
Ünlü çift tanınmaz hale geldi 
Serhat Akın bunu da yaptı 
Serhat Akın bunu da yaptı 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals