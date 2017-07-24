İrem Derici, Ayşegül Coşkun'un peşinde

AŞEGÜL Coşkun'un romantik aşk şarkısından çok etkilenen İrem Derici, Twitter'dan genç şarkıcıya, "Hatun, bu nasıl şarkı! Sen yazdıysan acil tanışalım" mesajını yazdı.İkinci tweetinde "Yazmadıysan da tanışalım, bittim ya" yazan Derici ile Coşkun, önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.Kendisi de romantik bir aşk şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran Derici, yetenekli şarkıcının bestelerini dinleyecek.
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