 İlk yaşa özel kutlama

ÇİĞDEM ve Serhan Dıraçoğlu çiftinin küçük kızları Çisem, 1. yaşına eğlencelibir kutlamayla girdi. Çisem için Kargıcak'ta bulunan First Class Hotel'de düzenlenen kutlamaya, Çisem'in dedesi olan eski Alanya Kaymakamlarından emekli Vali Osman Dıraçoğlu, babaannesi Şengül Dıraçoğlu ve amcası Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu'nun yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı. Doğum günü pastasının mumlarını dedesinin kucağında söndüren küçük Çisem, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.