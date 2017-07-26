İçkiyi fazla kaçıran Deniz, ayakta duramadı

Afrika örgüsü saçları, sırt dekolteli elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Çakır, Objektifleri görünce habercilere ''Beni utandırmayın, herkes bakıyor'' dedi. Deniz Çakır çıkışta ayakta durmakta güçlük çekti.

'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Meryem'i Deniz Çakır önceki gece Asmalımescit'teydi Arkadaşları ile yemek yiyip sohbet eden Çakır, içkiyi fazla kaçırınca arkadaşlarının yardımıyla yürüdü.

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