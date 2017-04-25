İbrahim Erkal'dan acı haber! İşte son durumu

İBRAHİM Erkal'ın son durumu hakkında yeni bilgiler, kardeşi Abdullah Erkal tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta otoparkta düşerek beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Abdullah Erkal, ağabeyi İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir ilerleme ve gerileme yaşanmadığını dile getirdi.

İşte, açıklamanın detayları

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Erkal'ın tedavi gördüğü Ulus'taki özel Liv Hospital'dan açıklama yapıldı. Açıklamada 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KARDEŞİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi. Abdullah Erkal şunları söyledi: ''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

SOKAĞA PANKART

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ı zor günlerinde hayranları da yalnız bırakmıyor. Hastanede kurulan deftere iyi dileklerini yazan Erkal'ın hayranları hastanenin karşısına da pankart astı. Hayranları sanatçının büyük bir fotoğrafının bulunduğu pankarta "Dualarımız seninle" yazdı.

SELAMİ ŞAHİN ZİYARET ETTİ

İbrahim Erkal'ı hastanede ziyarete gelen Selami Şahin "Yaşadığı bu acı olaydan dolayı hastanedeki tedavi sürecinin başarılı olacağını ümit ediyorum. Çünkü tıp çok ilerledi. Erkal'ın da bu süreci atlatacağına inanıyor ve acil şifalar diliyorum" dedi.

OLAY YERİNİ GÖREN KAMERA YOK

Soruşturma kapsamında Erkal'ın dosyasını İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği devraldı. Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği ve baygın halde bulunduğu otoparkta yer alan güvenlik kamera kayıtlarını toplayan polisler, görüntüleri tek tek inceledi. Ancak ilk tespitlerine göre; olayın meydana geldiği noktayı gören kamera yok. Soruşturmayı devralan İstanbul Cinayet Masası tarafından yapılan ilk incelemeler kapsamında giriş ve çıkışları kameralar tarafından kaydedilen olaya ilişkin şarkıcı Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı. İddialara göre; Erkal başının arkasında bir yırtık vardı. Erkal'ın gözlüğü olaydan sonra baygın halde bulunduğunda yanı başında yerdeydi. Soruşturma kapsamında detaylı inceleme sürüyor.