SON olarak da Nur Yerlitaş’la olan programının fragmanını Instagram hesabından paylaştı. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. Ünlü sanatçının Instagram hesabına giren hayranları, dikkat çeken bir eksiklikle karşılaştı.

‘PROGRAM YAYINDAN MI KALKACAK’ SORUSU AKILLARA GELDİ

Avşar Kızı’nın, Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı’yla yaptığı programların fragmanı hariç, tüm fragmanları Instagram hesabından kaldırdığı görüldü. Ünlü sanatçının neden böyle bir iş yaptığı anlamlandırılamazken, akıllarda “Hülya Avşar’ın programı yayından mı kalkıyor?” sorusu belirdi. (Sözcü)