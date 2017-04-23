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Hülya Avşar’ın programı yayından mı kalkıyor?

Hülya Avşar, Star TV ekranlarında yayınlanan programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin fragmanlarını her hafta Instagram hesabından paylaşıyordu. Ancak bir anda programıyla ilgili yaptığı son paylaşımını sildi. Bu da akıllara 'programı kalkıyor mu' sorusunu getirdi

Hülya Avşar’ın programı yayından mı kalkıyor?

Hülya Avşar, Star TV ekranlarında yayınlanan programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin fragmanlarını her hafta Instagram hesabından paylaşıyordu. Ancak bir anda programıyla ilgili yaptığı son paylaşımını sildi. Bu da akıllara 'programı kalkıyor mu' sorusunu getirdi

23 Nisan 2017 Pazar 15:56
Hülya Avşar’ın programı yayından mı kalkıyor?
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SON olarak da Nur Yerlitaş’la olan programının fragmanını Instagram hesabından paylaştı. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. Ünlü sanatçının Instagram hesabına giren hayranları, dikkat çeken bir eksiklikle karşılaştı.

‘PROGRAM YAYINDAN MI KALKACAK’ SORUSU AKILLARA GELDİ
Avşar Kızı’nın, Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı’yla yaptığı programların fragmanı hariç, tüm fragmanları Instagram hesabından kaldırdığı görüldü. Ünlü sanatçının neden böyle bir iş yaptığı anlamlandırılamazken, akıllarda “Hülya Avşar’ın programı yayından mı kalkıyor?” sorusu belirdi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarProgram
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