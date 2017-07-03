Hülya Avşar'ın Instagram pozu sosyal medyayı salladı

GENÇLİĞİNDEN bugüne Hülya Avşar şüphesiz Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri... Her lafı, her yaptığı, her aşkı, her giydiği olay oldu.
Hülya Avşar'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.
Yorumlara kapalı olarak paylaşın fotoğraf yarım saat içinde 9 binden fazla kişi tarafından beğenildi.
Hülya Avşar fotoğrafı kalp emojisi ile paylaştı.
İŞTE O KARE;
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.