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Hülya Avşar'ın Instagram pozu sosyal medyayı salladı

54 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi yine başardı

Hülya Avşar'ın Instagram pozu sosyal medyayı salladı

54 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi yine başardı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:21
Hülya Avşar'ın Instagram pozu sosyal medyayı salladı
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GENÇLİĞİNDEN bugüne Hülya Avşar şüphesiz Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri... Her lafı, her yaptığı, her aşkı, her giydiği olay oldu.
Hülya Avşar'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.
Yorumlara kapalı olarak paylaşın fotoğraf yarım saat içinde 9 binden fazla kişi tarafından beğenildi.
Hülya Avşar fotoğrafı kalp emojisi ile paylaştı.
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Son Güncelleme: 03.07.2017 15:25
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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