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Herkesi şaşırttı 

Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Büşra Develi, önceki gece Cihangir’de görüntülendi. GQ gecesinden çıkarak Cihangir’e gelen ikiliye, Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisi Eylül Su Sapan da eşlik etti.

Herkesi şaşırttı 

Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Büşra Develi, önceki gece Cihangir’de görüntülendi. GQ gecesinden çıkarak Cihangir’e gelen ikiliye, Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisi Eylül Su Sapan da eşlik etti.

17 Şubat 2017 Cuma 10:20
Herkesi şaşırttı 
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ÖDÜL gecesi için uzun süre hazırlık yaptıkları öğrenilen ikiliden Büşra Develi’nin acıkması herkesi şaşırttı. "Hemen hazırlandım ama Burak bir türlü hazır olamadı. Uzun süre Burak’ı bekledim” diyen Develi, partneri Burak Deniz'e esprili bir serzenişte bulundu.

Utangaç tavırlar sergileyen Eylül Su Sapan ise Rıza Kocaoğlu sorulduğunda, "Rıza yok, evde National Geographic kanalını izliyor" dedi. Sapan’ın bu sözleri, ‘Kaybedenler Kulübü’ adlı filmdeki Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı karakteri akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Su SapanRıza KocaoğluBurak DenizBüşra DeveliCihangir
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