ÖDÜL gecesi için uzun süre hazırlık yaptıkları öğrenilen ikiliden Büşra Develi’nin acıkması herkesi şaşırttı. "Hemen hazırlandım ama Burak bir türlü hazır olamadı. Uzun süre Burak’ı bekledim” diyen Develi, partneri Burak Deniz'e esprili bir serzenişte bulundu.

Utangaç tavırlar sergileyen Eylül Su Sapan ise Rıza Kocaoğlu sorulduğunda, "Rıza yok, evde National Geographic kanalını izliyor" dedi. Sapan’ın bu sözleri, ‘Kaybedenler Kulübü’ adlı filmdeki Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı karakteri akıllara getirdi.