Hayrettin: Bir kere yumruk yedim!

"DAYAK YEDİĞİMİ MERAK EDİYORLAR"

İnsanların çektiği videoları 'dayak yiyecek mi acaba?' diye merak edip izlediğini belirten Hayrettin, "Yaptığım iş riskli bir iş olarak görülüyor. 'Dayak yiyecek mi?' diye merak edip videolarımı izliyorlar. Bir kere yumruk yedim, ama onun haricinde başka bir dayak olayım yok. Hiç dayak yemedim diyebilirim” dedi.

"AMERİKA'DA YAŞAYABİLİRİM"

Hayrettin, uzun zamandır videolar çekmek için Amerika’yı ve Avrupa’nın farklı ülkelerini gezdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Video çekmek için Amerika ve Avrupa’yı geziyorum. Ayrıca önümde Amerika’da yaşamak gibi bir seçenekte var. Farklı yerleri görmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"HAYALLERİM GERÇEKLEŞTİ"

20’li yaşlarında hayalinin böyle bir hayat yaşamak ve videolarını çekebileceği bir ekibinin olması olduğunu söyleyen Hayrettin, "20'li yaşlarımda hayalim bu hayatta yer almaktı. İnsanların yolda görünce beni çevirmeleri ve bir ekibimin olması çok istediğim bir şeydi" ifadelerini kullandı.