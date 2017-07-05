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'Hatırlanmak için illa ki ölmek mi lazım!'

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yakın dostunun ardından sitem etti.

'Hatırlanmak için illa ki ölmek mi lazım!'

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yakın dostunun ardından sitem etti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:00
'Hatırlanmak için illa ki ölmek mi lazım!'
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 HAKAN Balamir'e son dönemde ilgi gösterilmediğini belirten Tatlıses , sosyal medya hesabından böyle sitem etti:

 *En az 10 yıldır bu değerli üstattan bahsedilmiyor. Hatırlanmak için illa ki ölmek mi lazım!

 *ALLAH hiç kimseyi kimsesiz bırakmasın, AMİN... Şöhretken pof pof pof, hafif bir sendelenmeye gör, işte ne oluyorsa o zaman oluyor ARKADAŞ.! Bu mudur yani? Ah benim yakışıklı ağabeyim ah... ALLAH'ın rahmeti üzerine olsun... Mekanın cennet olsun Hakan Balamir..

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Son Güncelleme: 05.07.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
KOAH Hastalığı
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