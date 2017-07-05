HAKAN Balamir'e son dönemde ilgi gösterilmediğini belirten Tatlıses , sosyal medya hesabından böyle sitem etti:

*En az 10 yıldır bu değerli üstattan bahsedilmiyor. Hatırlanmak için illa ki ölmek mi lazım!

*ALLAH hiç kimseyi kimsesiz bırakmasın, AMİN... Şöhretken pof pof pof, hafif bir sendelenmeye gör, işte ne oluyorsa o zaman oluyor ARKADAŞ.! Bu mudur yani? Ah benim yakışıklı ağabeyim ah... ALLAH'ın rahmeti üzerine olsun... Mekanın cennet olsun Hakan Balamir..