Harun Kolçak’ın doktorundan o iddiaya yanıt!

UZUN süredir mücadele ettiği prostat kanserinin vücudunda oluşturduğu tahribat nedeniyle 19 Temmuz’da yaşama gözlerini yuman Harun Kolçak’la ilgili 'uyuşturucu kullanıyordu' iddiasına yanıt geldi.

Sözcü'nün haberine göre; Prof. Özkan Pektaş, Kolçak’ın yaşamını yitirdiği için böyle bir iddiaya cevap veremeyeceğini, bu nedenle açıklama yapmak istediğini söyledi ve gerçekleri açıkladı.



"UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLEMEZ"

Balıklı Rum Hastanesi'nin kurucularından olan Pektaş, “Harun, uzun yıllar hastamız oldu. Ama asla uyuşturucu tedavisi görmedi. Uyuşturucu kullandığına dair hiçbir bulgu mevcut değil. Kendisinin Alkole karşı zaafı vardı ama uyuşturucu kullandığını kimse iddia edemez” dedi.



"ASILSIZ İDDİALAR BİZİ ÜZDÜ"

İki yıl öncesine kadar Kolçak'ın hastalarından biri olduğunu belirten Pektaş, Kolçak’ın kansere yakalanmasının ardından alkol kullanmaktan da vazgeçtiğini vurgulayarak, “Bu asılsız uyuşturucu iddiaları bizi çok üzdü. Çünkü Harun Kolçak çok beyefendi bir adamdı. Saygıda kusur etmezdi. Her zaman, asistanlara kadar herkese yardımcı olurdu" açıklamasını yaptı.