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Hanife yine sırra kadem bastı!

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında daha önce başka bir gelin adayıyla yatak görüntüleri çıkan Birkan'la sert bir tartışma yaşayan Hanife, 4 gündür yayına çıkmıyor

Hanife yine sırra kadem bastı!

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında daha önce başka bir gelin adayıyla yatak görüntüleri çıkan Birkan'la sert bir tartışma yaşayan Hanife, 4 gündür yayına çıkmıyor

29 Aralık 2016 Perşembe 14:21
Hanife yine sırra kadem bastı!
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İZDİVAÇ programının en çok tartışılan gelin adayı hiç kuşkusuz ki Hanife... Uzun süredir programda koca arayan, ancak kendisine gelen talipleri bir bir gönderen Hanife'nin durumu amacından saparak bir magazin figürü haline geldi.

CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ
Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde daha önce yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan ve annesiyle sert bir tartışma yaşayan Hanife, o günden sonra ortalardan kayboldu

"KENDİSİNE TALİP OLMAMI İSTEDİ"
Birkan canlı yayında Hanife ile ilgili "Kendisine talip olmamı istedi" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

"ESMİRA HER GÜN SİZE GELİYOR"
Bu sözler karşısında bir hayli sinirlenen Hanife ise, "Esmira her gün size geliyor. Bunu çok iyi biliyorum" sözleyle karşılık vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalHanifeMagazinIzdivaç Programı
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