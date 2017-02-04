Hanife'ye canlı yayında şok üstüne şok!

SERKAN'IN, Sofya’dan gelen talibi Anna ile çaya çıkmasının ardından Hanife, "Bu konularla alakalı konuşmak istemiyorum, ama biz birlikteyken Melisa ve Serkan’ın mesajlaştığını öğrendim” dedi. Bu sözler üzerine sunucu Zuhal Topal, Serkan’ı stüdyoya geri çağırıp Hanife, Serkan ve Melisa'yı yüzleştirdi.

HANİFE VE MELİSA'YA RET



Melisa ile Serkan’ın mesajlaşmasına sinirlenen Hanife, Serkan’a karşı çok öfkeli olduğunu dile getirdi. Üçlü arasında hararetli anlar yaşandı. Serkan ise ne Hanife ne de Melisa ile birlikte olmasının mümkün olmadığını söyledi.