Hanife'den şoke eden karar! Artık...

ZUHAL Topal'ın programında koca ararken bir anda Türkiye'nin gündemine oturan gelin adayı Hanife, reklam yapıp büyük paralar kazandığı sosyal medya hesabını kapattı.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Son dönemlerde farklı markalara ait ürünleri paylaşıp adeta gelir kapısı haline getirdiği sosyal medya hesabını kapatan Hanife'nin bu kararı alma nedeni ise henüz bilinmiyor.
DÖNÜŞ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
Öte yandan yeni sezonda ekranlara dönüş hazırlığı yapan Hanife'nin Zuhal Topal'ın programının yayından kaldırılmasıyla hayalleri suya düşmüştü.
HANİFE EVLİLİK PROGRAMINDAN DA AYRILMIŞTI
Hanife bir dönem de Zuhal Topal'ın evlilik programından ayrılıp takipçilerine kendisini, merak ettirmişti. Kısa bir ayrılığın ardından da programa geri dönmüştü. Acaba Hanife aynı taktiği bu sefer de Instagram hesabı için mi uyguluyor?
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