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Hanife'den şoke eden karar! Artık...

400 binden fazla takipçisi olan gelin adayı Hanife, herkesi şaşırtarak reklam yapıp para kazandığı hesabını kapattı

Hanife'den şoke eden karar! Artık...

400 binden fazla takipçisi olan gelin adayı Hanife, herkesi şaşırtarak reklam yapıp para kazandığı hesabını kapattı

05 Eylül 2017 Salı 13:27
Hanife'den şoke eden karar! Artık...
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ZUHAL Topal'ın programında koca ararken bir anda Türkiye'nin gündemine oturan gelin adayı Hanife, reklam yapıp büyük paralar kazandığı sosyal medya hesabını kapattı. 
NEDENİ BİLİNMİYOR 
Son dönemlerde farklı markalara ait ürünleri paylaşıp adeta gelir kapısı haline getirdiği sosyal medya hesabını kapatan Hanife'nin bu kararı alma nedeni ise henüz bilinmiyor.
 
DÖNÜŞ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ 
Öte yandan yeni sezonda ekranlara dönüş hazırlığı yapan Hanife'nin Zuhal Topal'ın programının yayından kaldırılmasıyla  hayalleri suya düşmüştü.
 
HANİFE EVLİLİK PROGRAMINDAN DA AYRILMIŞTI 
Hanife bir dönem de Zuhal Topal'ın evlilik programından ayrılıp takipçilerine kendisini, merak ettirmişti. Kısa bir ayrılığın ardından da programa geri dönmüştü. Acaba Hanife aynı taktiği bu sefer de Instagram hesabı için mi uyguluyor? 

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalHanifeEvlilik Programı
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