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Hande Yener: Babaannemin donunu giydim, çok rahatım!

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener sahnede rüzgar nedeniyle mini eteğinin azizliğine uğradı. Mini eteğinin rüzgar nedeniyle kalkması sonucunda zor anlar yaşayan Yener “Rüzgarın azizliğine uğradık ama babaannemin donunu giydim çok rahatım” açıklamalarında bulundu

Hande Yener: Babaannemin donunu giydim, çok rahatım!

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener sahnede rüzgar nedeniyle mini eteğinin azizliğine uğradı. Mini eteğinin rüzgar nedeniyle kalkması sonucunda zor anlar yaşayan Yener “Rüzgarın azizliğine uğradık ama babaannemin donunu giydim çok rahatım” açıklamalarında bulundu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:34
Hande Yener: Babaannemin donunu giydim, çok rahatım!
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GÜMBET barlar sokağında bulunan Pasha kulüpte sahne alan Hande Yener yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Siyah bir şapka takan Yener sahnesinde mini bir elbise tercih etti. Eski ve yeni albümündeki hit şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni topladı.

Babaannemin donu
Kısa elbisesi ile dans eden Yener zaman zaman rüzgarın etkisiyle eteği açıldı. Tamamen eteği açılan Yener eteğini kapatmak için uzun uğraşlar verdi. Elbisesinin eteği tutmaktan yorulan Yener "Rüzgarın azizliği nedeniyle eteğim sık sık havalanıyor. Neyse ki babaannemin donunu giydim içime çok rahatım. İyi oldu bu, iyi buldum bunu. Artık uzun süre bunu giyeceğim. Bunun paçalısı iyi olur. Artık nişanlı bir kızım dikkat etmek lazım” dedi.

Abla denilmesine kızdı
Şarkılarını söylemeye devam eden Yener bir yandan eteğini tutarken bir yandan da sevenlerine takılmadan duramadı. Yener şarkı aralarında uzun uzun hayranları ile konuşmayı ihmal etmedi. Yener’e hayranı abla diye seslenince ünlü sanatçı ben sana abi diyeyim ifadelerini kullanarak “bir tane çocuğumuz var diye ablamı olduk hemen. Yurt dışında beni 21 yaşında sanıyorlar. Kimliğime baktıklarında şaşırıyorlar. Biz daha çok genciz. Ben sana abi diyeyim” diyerek espri yaptı.

Sahnede duygu dolu anlar yaşadı
Oğlu Çağan Kulaçoğlu ile sahne alan Yener dansçı kızlarından birinin de doğum günün sahnede kutladı. Pasta kesip mum üfleyen dansçısına birde şarkı söyleyen Yener duygu dolu anlar yaşadı. Hayranlarıyla sık sık sohbet edip espriler de yapan ünlü sanatçıyı yaklaşık bin kişi izledi.

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