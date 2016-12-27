Hamile olduğunu öğrenince evlenmeye karar verdi

TAKVİM'İN haberine göre; Kenan Ece ile aşk yaşayan Canan Ergüder, 2 aylık hamile. Ünlü çift, bu haberi şimdilik sadece aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.
Aşkları bundan yaklaşık 1,5 yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder ile Kenan Ece'nin, ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor. Ancak Ergüder'in, karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturmaya kara verdiği konuşuluyor.
Kenan Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden Canan Ergüder'in, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldığı iddia edildi
İlgili Galeriler