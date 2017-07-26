Hamdi Alkan'ın kızı ateşli pozlarıyla Instagram'ı salladı

YAPIMCI Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından oldukça iddialı pozlar veriyor.
FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
1998 doğumlu Zeynep Alkan, siyah mayosuyla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Zeynep'in gönderisine binlerce beğeni yağdı.
İşte Zeynep Alkan'ın o pozları:
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