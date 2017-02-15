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'Haksız bir yazı yazdı sonra da kıvırdı'

Ece Erken, geçtiğimiz gün Ankara’da Myderm isimli güzellik kliniğinin açılışına katıldı.

'Haksız bir yazı yazdı sonra da kıvırdı'

Ece Erken, geçtiğimiz gün Ankara’da Myderm isimli güzellik kliniğinin açılışına katıldı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:59
'Haksız bir yazı yazdı sonra da kıvırdı'
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AÇILIŞIN ardından soruları yanıtlayan ünlü sunucu, Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı polemik hakkında konuştu.


"Silikona karşıyım"

Estetikte tek karşı olduğu konunun“silikon olduğunu söyleyen Ece Erken, “Silikon yaptıranlara saygım var. Bende silikon yok. Hatta 'Yaptır' diyenler bile var. Ancak kesinlikle silikona karşıyım" dedi.

"İkinci çocuk istiyorum"

İkinci çocuk istediğini söyleyen Ece Erken, “Oğlum Eymen büyüdü. Ağabey olmasını isterim. Bir kardeşi olsun. Yalnız büyümesin evladım. Evliliğe de sıcak bakıyorum, neden bakmayayım. Evet sütten ağazım yandı ama daha dikkatli olacağım artık.” şeklinde konuştu.

"36 yaşına kadar ergendim"

Oğlu Eymen’den önce çok daha farklı bir Ece vardı, diyerek özeleştiri yapan Ece Erken, sözlerine şöyle devam etti:
“ Eymen'den evvel çok farklı bir Ece vardı evet. Bu sözler bazen günah çıkatma gibi bile olabiliyor. Ergendim gerçekten. 36 yaşına kadar ergendim. Kendi istediğim gibi yaşayamadım. Hep karşı taraf ne istedi ona göre çizdim yolumu. Ama artık ne istediğimi biliyorum, bu yüzden 2 yıldır kimse yok hayatımda. Ama artık neden olmasın diyorum.”

"Çok pişman olmuştur"

Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı polemikle de magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken, “Ayşe Özyılmazel’in nasıl bir gazeteci olduğunu bilmiyoruz, nasıl olduğunu da bilmiyoruz ama o yazıyı yazdığına çok pişman olmuştur. Ayşe Özyılmazel’in hala sosyal medya hesabı kilitli. Kadınlardan korkusundan açamıyor. Haksız bir yazı yazdı sonra da kıvırdı zaten. Bana yazmadığını söyledi. Bana yazıp yazmaması önemli deği, başka kadınlara da yazmamalısın o yazıyı. Sen bir kadınsın. Sen böyle yaklaşırsan bu meseleye erkekler nasıl görecek? 'Kadın kadının düşmanıdır' diye cevap vermiştim ben. Çok doğru bir lafmış” dedi.

"Keanu Reeves’e aşığım"

Çocukluğundan beri Keanu Reeves’e hayran olduğunu söyleyen Ece Erken’den bir de aşk itirafı geldi. “Evet Keanu Reeves’e aşığım. Benim zevkim Keanu Reeves. 52 yaşında bir erkek, evet ama zaten erkeğin artık olgun olması tercihim” şeklinde konuştu.

Röportaja küçük oğlu Eymen’in “Anneciğim” dediği ses kaydını dinleterek başlayan Ece Erken, hayatındaki en büyük mutluluğun oğlu Eymen olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece ErkenAyşe ÖzyılmazelAşkAnkaraMagazin
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