Hakan Boyav'ın son hali şaşırttı!

KÜÇÜK yaşlardan itibaren at yarışlarına ilgisi olduğunu belirten Hakan Boyav, koşuda yer alan atları tanıttıktan sonra kendisinin de bir atını koşturmayı hedeflediğini söyledi.
'Kurtlar Vadisi' dizisinde ‘Kara’ karakteriyle fenomen olan oyuncunun eski halinden eser kalmadığı gözlendi. Aldığı kilolarla dikkati çeken Boyav’ı görenler tanımakta zorlandı.
Hakan Boyav, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynayacağı ‘Cingöz Recai’ filminde rol alacak.
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