Hadise'yi yasa boğan haber

ADINA fan sayfaları açılan ve yüzbinlerce takipçisi olan Gamze'nin ölümü Hadise'yi de yasa boğdu.Genç şarkıcı Instagram sayfasında Gamze ile yer aldığı fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü: "Mekanın cennet olsun güzel Gamze..."
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