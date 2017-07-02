Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Hadise'ye eski korumasından tehdit! Konserini basmak istemiyorum

Ünlü şarkıcı Hadise'nin işten ayrılan koruması iddialara göre Hadise'nin ablasına tehdit mesajları atmaya başladı. Eski koruma kendisine tazminat verilmediğini iddia etti.

Hadise'ye eski korumasından tehdit! Konserini basmak istemiyorum

Ünlü şarkıcı Hadise'nin işten ayrılan koruması iddialara göre Hadise'nin ablasına tehdit mesajları atmaya başladı. Eski koruma kendisine tazminat verilmediğini iddia etti.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:51
Hadise'ye eski korumasından tehdit! Konserini basmak istemiyorum
banner404

ŞARKICI Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz; Hadise'nin katıldığı organizasyon, konser, imza günü gibi etkinlik için Şen Ajans'la anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında; Şen Ajans, etkinlik günlerde Hadise'nin korumasını da üstlenmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde, Hadise'nin ajansa bağlı olan uzun süreli koruması Emin Yıldırım işten ayrıldı. Yıldırım iddialara göre tehdit mesajları atmaya başladı.
TEHDİT VE ŞANTAJ MESAJLARI GELMEYE BAŞLADI

İddiaya göre; Yıldırım, tazminat ve son maaşını alamadı. Bunun sebebini ise Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'e bağladı. İşten ayrılan Yıldırım, Hadise'nin ablasına tehdit ve şantaj mesajları atmaya başladı.
"KONSERİNİ BASMAK İSTEMİYORUM"

Yıldırım, mesajlarında şöyle yazdı: 'Bana bak Hadise konserini basmak istemiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sense kaybedeceklerini bir kez daha düşün. Bana ait bir tek canım var. Ben hakkımı yedirmem. Haddini bil, kendine gel.'
HADİSE'NİN ABLASI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Bu mesajların ardından Hülya Açıkgöz, savcılığa başvurdu. Açıkgöz dilekçesine; Mehmet Emin Yıldırım ile ne kendisi, ne de kardeşi Hadise'nin arasında bir işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını anlatarak başladı. Abla Açıkgöz, "Aramızda çalışanla ilgili herhangi bir hukuki bağ olmamasına rağmen, atılan tehdit ve şantaj mesajları suç oluşturmaktadır. Gereken cezanın verilmesini istiyoruz" dedi ve Yıldırım tarafından atılan mesajların çıktısını delil olarak dosyaya ekledi. Savcılık, Hülya Açıkgöz'ün şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HadiseKoruma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahriye Evcen balayından kırmızı mayolu fotoğraf paylaştı
Fahriye Evcen balayından kırmızı mayolu fotoğraf paylaştı
Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı
Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı
Acun Ilıcalı'dan ilan-ı aşk
Acun Ilıcalı'dan ilan-ı aşk

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals