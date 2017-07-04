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Hadise: Şampiyon benim

Ünlü sanatçı Hadise 'Şampiyon' albümünün tanıtımını Bodrum’da yaptı. Hadise, sosyal medyadan albümü hakkında yapılan yorumlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı

Hadise: Şampiyon benim

Ünlü sanatçı Hadise 'Şampiyon' albümünün tanıtımını Bodrum’da yaptı. Hadise, sosyal medyadan albümü hakkında yapılan yorumlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı

04 Temmuz 2017 Salı 16:52
Hadise: Şampiyon benim
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YALIKAVAK'TA bir plajda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise kimseyi rakip görmediğini ve kendisini şampiyon gördüğünü açıkladı. Sahne alacağı kulüp öncesinde albümünün tanıtımını yapan ünlü sanatçı 40 derecelik sıcakta mont ile basın mensuplarının karşısına geçti. Yeni albümünden, klibinden ve özle yaşantısından bahseden Hadise’nin neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Albümünü dijital ortamda çıkmasının ardından 2 gün boyunca bilgisayarın başından kalkmayan ünlü sanatçı sosyal medyadaki yorumlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı.

"Ben şampiyonum"

Hadise, her işte en iyisi olmak istediğini söyleyerek, “İlk şarkımızın isimi şampiyon, bir aşk şarkısı. Albümümün ismini şampiyon koymamın nedeni, özelim de ve işimde hep en iyisi olmak istiyorum. Kendi içimde, kendi alanımda en iyisi olmak için çaba sarf ediyorum. Aynaya baktığım zaman evet ben şampiyonsun demeyi seviyorum. Her yaptığım işte şampiyon olmak istiyorum. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Ben kendime yakın sadece kendimi görüyorum. Ben hiç kimseyle yarışmak istemiyorum, savaşmak istemiyorum. Ben sadece şarkımı dinlediğimde, klibimizi izlediğimde çok güzel bir iş yaptığımızı gördük. Bu benim için en güzel şey” dedi.

"Yorumları okuyup ağladım"

Sosyal medyadan albüm hakkındaki yorumları okuyup ağladığını da açıklayan Hadise, sözlerine şu şekilde devam etti: “Albümümü satışa sunuldu dijital platformlarda ve ben 2 gece boyuna hiç uyumadım. Sosyal medyadan tepkilere baktım ve o yorumları okurken ağladım. Ağlarken bir resmimi çekip onu da ablama gönderdim. Çok güzel tepkiler gelince duygusal anlar yaşadım ve gözyaşlarımı tutamadım”

"Yaşadıklarımdan pişman değilim"

Aşk hayatından da bahseden Hadise, yaşadığım hiçbir şeyden pişman olamadığını açıkladı. Hadise, “Her yaşadığım olay bana bir şeyler katıyor. Beni olgunlaştırıyor, büyütüyor. Ben neden hak ettiğim aşkı yaşamadım diye bir şey yok. Belki yaşıyorum belki de yaşamıyorum oda bana kalsın” şeklide konuştu.

40 derecelik sıcakta mont ile konser verdi

Basın toplantısının ardından sahneye çıkan Hadise hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Yeni albümünden şarkılar seslendiren ünlü sanatçı zaman zaman şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi. Hadise’nin 40 derecelik sıcağın altında mont ile şarkı söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı.  

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Son Güncelleme: 04.07.2017 17:06
Anahtar Kelimeler:
şampiyonHadise
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