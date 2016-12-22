banner391
banner405

Hadise ile Hakan Sabancı bir aydır birlikte!

Şarkıcı Hadise ile Hakan Sabancı'nın bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, geçtiğimiz günlerde gizlice Miami'de tatil bile yapmış

Hadise ile Hakan Sabancı bir aydır birlikte!
banner404
SABAH Gazetesi'nin haberine göre; Hadise ile Arzu-Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı birlikte... Önceki gece ilk kez Karaköy'deki Drone isimli mekanda ortaya çıkan çift, gazetecilerden kaçmak için plan yaptı. 

ARKADAN ÇIKTI 
Sabancı ön kapıdan çıktı, Hadise ise ünlü işadamının aracıyla arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Ancak Hadise yakayı ele verdi. Bu arada ikilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.

AYRI AYRI GİTTİLER 
Bir süre önce Hakan Sabancı'nın annesiyle, Hadise'nin de tek başına Miami'ye gittiği, ikilinin burada buluşup tatil yaptıkları ortaya çıktı. Sabancı, daha önce Aslışah Alkoçlar'la birlikteydi.
 
banner355
Etiketler; #Hadise ile Hakan Sabancı bir aydır birlikte! #Şarkıcı Hadise #Hakan Sabancı #Hadise #Karaköy #Sabah
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
O yasa kabul edildi
Sonraki Haber
PKK KCK operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.