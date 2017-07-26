HADİSE, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Aşk hayatına değinen ünlü şarkıcı, eş kriterini de açık açık söyledi. 31 yaşında olduğunu ifade eden Hadise, “Çocuk için hazırım. Benimle 3-4-5 çocuk yapmaktan korkmayacak biri çıksa hemen evlenirim” şeklinde konuştu.
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