HADİSE, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Aşk hayatına değinen ünlü şarkıcı, eş kriterini de açık açık söyledi. 31 yaşında olduğunu ifade eden Hadise, “Çocuk için hazırım. Benimle 3-4-5 çocuk yapmaktan korkmayacak biri çıksa hemen evlenirim” şeklinde konuştu.