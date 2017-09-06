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Hacker marifeti değilmiş, gerçekten de...

Evlilik yolunda ilerlediği nişanlısı Eda Erol'dan ayrıldığına dair çıkan haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Alişan sessizliğini bozdu

Hacker marifeti değilmiş, gerçekten de...

Evlilik yolunda ilerlediği nişanlısı Eda Erol'dan ayrıldığına dair çıkan haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Alişan sessizliğini bozdu

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:42
Hacker marifeti değilmiş, gerçekten de...
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İLK olarak Eda Erol’un sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Yollarımızı ayırdık’ mesajıyla magazin gündemini sarsan haber, hackerlerin saldırısı olduğu ifadesiyle yalanlansa da günün ilerleyen saatlerinde çok daha farklı bir şekle büründü. Eda Erol ve Alişan’ın ‘uzatmalı sevgili’ yüzünden ayrıldığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Taraflar konu hakkında konuşmazken ilk açıklama Alişan’dan geldi. İşte Alişan’ın o açıklaması:

“Bilgilendirme… Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarf ettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs yada karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum.”

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Son Güncelleme: 06.09.2017 09:46
Anahtar Kelimeler:
Eda ErolAlişan
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