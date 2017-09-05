Gülşen pembeler içinde

EŞİ Ozan Çolakoğlu ile birlikte Bodrum’da konser veren Gülşen, stiliyle yine göz kamaştırdı. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde pembe maksi kimonosu ile içimizi açan Gülşen, kıyafetini florasan efektli mavi Yves Saint Laurent ayakkabıları ile kombinlemiş. Başına taktığı bonesi ile de doğru bir hamle yapan ünlü şarkıcı makyajıyla da bizden tam not aldı. Ne var ki, göğüs kısmındaki düğme yerlerinin potluk yapması görüntüye biraz zarar verse de, renkli tercihi için bunu görmezden geliyoruz…
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